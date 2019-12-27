«Арсенал» зимой хочет приобрести Лемара у «Атлетико»
19:19
Нападающий «Атлетико» Тома Лемар может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Diario AS. По информации СМИ, «Арсенал» претендует на 24-летнего французского футболиста.
Лондонцы могут приобрести у мадридцев Лемара в зимнее трансферное окно. Футболист недоволен малым количеством игрового времени в «Атлетико» и хочет перезапустить свою карьеру.
В текущем сезоне Лемар провел 21 матч за «Атлетико» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 30 миллионов евро. Его контракт с «матрасниками» действует до 30 июня 2023 года.
«Арсенал» после 19 игр занимает 11-е место с 24 очками в турнирной таблице АПЛ. 19 декабря команду возглавил Микель Артета.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...