Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Боккетти перешел в «Пескару»

Защитник Сальваторе Боккетти стал игроком «Пескары». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что клуб взял футболиста в аренду на один сезон у «Вероны». В прошлом сезоне он провел пять матчей за команду в серии А. «Пескара» играет в серии В.

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Salvatore Bocchetti ? un nuovo calciatore ???@salvatorebocch #Benvenuto in #CasaPescara pic.twitter.com/QR3MiTr4tr — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 29, 2020

33-летний футболист выступал в России за «Спартак» и «Рубин». Со «Спартаком» он стал чемпионом страны, обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата. С «Рубином» завоевал бронзовую медаль чемпионата, а также Кубок и Суперкубок России.