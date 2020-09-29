Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Боккетти перешел в «Пескару»

20:55
Сальваторе Боккетти. Фото ФК «Пескара».
Сальваторе Боккетти. Фото ФК «Пескара».

Защитник Сальваторе Боккетти стал игроком «Пескары». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что клуб взял футболиста в аренду на один сезон у «Вероны». В прошлом сезоне он провел пять матчей за команду в серии А. «Пескара» играет в серии В.

33-летний футболист выступал в России за «Спартак» и «Рубин». Со «Спартаком» он стал чемпионом страны, обладателем Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата. С «Рубином» завоевал бронзовую медаль чемпионата, а также Кубок и Суперкубок России.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир