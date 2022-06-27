Широков о Бакаеве: «То, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о подписании петербуржцами экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в «Зените» неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Полузащитник является воспитанником красно-белых.

15 июня петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.