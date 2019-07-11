Бывший игрок "Рубина" Маркано перешел из "Ромы" в "Порту"

Защитник Иван Маркано перешел из "Ромы" в "Порту", сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на четыре года.

В прошедшем сезоне защитник провел 13 матчей за "Рому" и забил один гол. Маркано уже защищал цвета "Порту" с 2014 по 2018-й.

Футболист выступал за "Рубин" с 2012 по 2014 год. Испанец выиграл Суперкубок России с казанской командой в 2012-м.

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