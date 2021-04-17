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Украинским форвардом Яремчуком интересуются два клуба АПЛ

12:05
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Нападающий «Гента» Роман Яремчук в летнее трансферное окно сменит клуба, сообщает Voetbalprimeur.be 17 апреля.

По данным источника, 25-летним украинцем интересуется «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

В этом сезоне Яремчук забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах во всех турнирах за бельгийский клуб.

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