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Бруну Кошта вернулся в «Порту»

19:50
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Полузащитник Бруну Кошта перешел в «Порту», сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Ранее он уже выступал за команду. Контракт рассчитан до 2024 года.

24-летний футболист перешел из «Портимоненсе», но прошлый сезон он на правах аренды провел за «Пасуш де Феррейра». В прошедшем сезоне он отыграл 33 матча за «Пасуш» во всех турнирах и забил четыре гола при четырех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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