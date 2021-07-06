Бруну Кошта вернулся в «Порту»

Полузащитник Бруну Кошта перешел в «Порту», сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Ранее он уже выступал за команду. Контракт рассчитан до 2024 года.

24-летний футболист перешел из «Портимоненсе», но прошлый сезон он на правах аренды провел за «Пасуш де Феррейра». В прошедшем сезоне он отыграл 33 матча за «Пасуш» во всех турнирах и забил четыре гола при четырех голевых передачах.