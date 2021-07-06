Бруну Кошта вернулся в «Порту»
19:50
Полузащитник Бруну Кошта перешел в «Порту», сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Ранее он уже выступал за команду. Контракт рассчитан до 2024 года.
At? 2024?? Bem-vindo de volta, Bruno Costa!?#FCPorto #ComoN?sUmdeN?s pic.twitter.com/kOvqY2hZhD— FC Porto (@FCPorto) July 6, 2021
24-летний футболист перешел из «Портимоненсе», но прошлый сезон он на правах аренды провел за «Пасуш де Феррейра». В прошедшем сезоне он отыграл 33 матча за «Пасуш» во всех турнирах и забил четыре гола при четырех голевых передачах.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю