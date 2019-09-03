Бразильский защитник Витау стал игроком «Шахтера»
08:36
«Шахтер» подписал бразильского центрального защитника Витау, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.
19-летний футболист выступал за молодежный состав «Палмейраса». Капитан сборной Бразилии U 20. Победитель Кубка Америки для игроков не старше 17 лет, где он также был капитаном бразильской сборной.
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Дополнительная информация
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/september/2_news/2_vitao/