Бразильский защитник Витау стал игроком «Шахтера»

«Шахтер» подписал бразильского центрального защитника Витау, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.

19-летний футболист выступал за молодежный состав «Палмейраса». Капитан сборной Бразилии U 20. Победитель Кубка Америки для игроков не старше 17 лет, где он также был капитаном бразильской сборной.

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