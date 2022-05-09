«Боруссия» согласовала контракт с Адейеми из «Зальцбурга»

Форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 20-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия». Сообщается, что немецкий клуб устно договорился с игроком о контракте и в ближайшее время подпишет форварда. «Зальцбург» получит за Адейеми 38 млн евро.

В текущем сезоне Адейеми провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.