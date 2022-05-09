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Сегодня, 03:44

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Тчуамени из «Монако»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени летом может покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за 22-летнего француза. Также на игрока претендуют «Челси» и «Реал», однако в Мадриде довольны прогрессом Феде Вальверде и Эдуарду Камавинга.

В текущем сезоне Тчуамени провел 47 матчей за «Монако», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

ФК Ливерпуль
ФК Монако
ФК Реал
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