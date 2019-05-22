"Боруссия" объявила о переходе Брандта

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт будет рассчитан до 30 июня 2024 года. Другие условия сделки не указаны - стороны еще будут согласовывать их. Ранее команду пополнили Нико Шульц и Торган Азар.

В текущем сезоне 23-летний Юлиан Брандт провел 42 матча за "Байер", забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

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