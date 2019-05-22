17:08 | Футбол — Трансферы

"Боруссия" объявила о переходе Брандта

0
Обсудить

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт клуба. 

Контракт будет рассчитан до 30 июня 2024 года. Другие условия сделки не указаны - стороны еще будут согласовывать их. Ранее команду пополнили Нико Шульц и Торган Азар.

В текущем сезоне 23-летний Юлиан Брандт провел 42 матча за "Байер", забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Все о чемпионате Германии - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ