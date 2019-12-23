Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Боруссия» хочет приобрести полузащитника «Бордо» Тшуамени

12:58
Теги:

Полузащитник «Бордо» Орельен Тшуамени входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщают французские СМИ.

По данным L'Equipe, немецкий клуб проявляет серьезный интерес к игроку. При этом спортивный директор «Бордо» Эдуардо Масиа заявил, что клуб не планирует расставаться с игроком, и только очень серьезное предложение может заставить клуб рассмотреть возможность трансфера

19-летний француз в текущем сезоне провел 15 матчей за «Бордо» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир