«Боруссия» готова поднять зарплату Санчо, чтобы удержать его в команде

Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить в команде полузащитника Джейдона Санчо, сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild, клуб попробует удержать его хотя бы еще на сезон. Ради этого в Дортмунде готовы повысить ему зарплату. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дортмундский клуб не намерен отпускать англичанина меньше чем за 110 миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 117 миллионов евро.