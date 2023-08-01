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Сегодня, 05:44

«Бока Хуниорс» провел презентацию Кавани. На стадион пришли десятки тысяч болельщиков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эдинсон Кавани.
Фото Reuters

«Бока Хуниорс» провел презентацию нового нападающего Эдинсона Кавани. Как сообщает AP, на мероприятие, прошедшее на стадионе «Бомбонера», пришли десятки тысяч человек.

«Это отличные эмоции. Когда мне было 12 лет, я был на трибунах, где вы сейчас, и я почувствовал желание быть здесь, на поле. После стольких лет, в течение которых футбол дал мне всего понемногу, я здесь и наслаждаюсь жизнью со своей семьей», — отметил новичок.

36-летний уругваец подписал контракт до 2024 года и будет играть за команду под номером 10, под которым за «Боку» выступал Диего Марадона. Он присоединился к аргентинскому клубу на правах свободного агента, так как 29 июля расторг контракт с «Валенсией».

В прошлом сезоне Кавани провел сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Бока Хуниорс
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