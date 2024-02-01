Билялетдинов: «Кто бы ни пришел в «Локомотив», Дзюба будет основным нападающим»

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал подписание красно-зелеными нападающего «Тулузы» Саида Хамулича.

«Я не знаю этого игрока — кто он, где играл? Может, на подстраховку. Не знаю, будем смотреть, знакомиться. Селекционная служба работает, они как-то оценивают эти варианты. Мы можем только гадать, думаю, и вам тоже ничего это имя не говорит, а мне тем более.

Думаю, так или иначе, кто бы ни пришел, Дзюба будет основным нападающим. На концовку сезона уж точно. Наоборот, этим ребятам, которые придут, нужно будет что-то противопоставлять, доказывать. А Дзюба будет основным», — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова.

В начале сезона Хамулич был арендован «Витессом», где провел 14 матчей и отметился результативной передачей.