«Локомотив» объявил об аренде Хамулича из «Тулузы»

Форвард «Тулузы» Саид Хамулич арендован «Локомотивом», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Арендное соглашение с 23-летним игроком сборной Боснии и Герцеговины рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Футболист будет выступать под 97-м номером.

В начале сезона Хамулич был арендован «Витессом», где провел 14 матчей и отметился результативной передачей.