«Локомотив» объявил об аренде Хамулича из «Тулузы»
Форвард «Тулузы» Саид Хамулич арендован «Локомотивом», сообщается на официальном сайте московского клуба.
Арендное соглашение с 23-летним игроком сборной Боснии и Герцеговины рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Футболист будет выступать под 97-м номером.
В начале сезона Хамулич был арендован «Витессом», где провел 14 матчей и отметился результативной передачей.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/18192
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|3
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
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|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
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|3.03
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|
Пари НН – Факел
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|3.03
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Динамо – Локомотив
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Балтика – Сочи
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Зенит
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|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|
Джон Кордоба
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|П
|
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Квинси Промес
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|6
|
|
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Локомотив
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|И
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|Ж
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|1
|3
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