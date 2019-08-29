«Бешикташ» может арендовать Эль-Нени

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени попал в сферу интересов «Бешикташа». Турецкий клуб намерен арендовать 27-летнего египтянина на сезон, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб готов отпустить хавбека, который не проходит в состав команды.

В прошлом сезоне Эль-Нени провел за «Арсенал» во всех турнирах 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.

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