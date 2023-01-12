18-летний форвард Шельдеруп перейдет в «Бенфику» за 14 миллионов евро — контракт до лета 2028 года

«Бенфика» оформила переход нападающего «Норшелланна» Андреаса Шельдерупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. По данным источника, португальский клуб заплатит за 18-летнего норвежца 14 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

«Норшелланн» получит 20 процентов от следующей продажи нападающего. Ранее на игрока претендовали «Арсенал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Шельдеруп забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Норшелланн». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.