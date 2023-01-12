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Сегодня, 15:09

Хефрен Тюрам может перейти в «Ливерпуль»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ниццы» Хефрен Тюрам может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает FootballTransfers.

По информации издания, английский клуб уже провел переговоры с командой из Ниццы. Французы хотели бы оставить футболиста в составе, но готовы расстаться с ним, если получат предложение в размере 30 миллионов евро.

Действующее соглашение хавбека с «Ниццей» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний француз провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Футбол
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