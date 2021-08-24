«Бенфика» интересуется Лазаро из «Интера»

Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего австрийца претендует «Бенфика». Сообщается, что игрок не входит в планы главного тренера миланцев Симоне Индзаги.

В минувшем сезоне Лазаро был арендован менхенгладбахской «Боруссией». На счету хавбека 28 матчей за немецкий клуб, в которых он забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.