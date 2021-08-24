«Торино» интересуется Кабаком из «Шальке»

Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, на 21-летнего турка претендует «Торино», однако немецкий клуб отклонил первое предложение туринцев. Ранее сообщалось, что на Кабака претендует «Рома».

Вторую часть минувшего сезона защитник провел на правах аренды в «Ливерпуле», однако клуб решил не выкупать футболиста. Кабак сыграл 9 матчей в чемпионате Англии и получил 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.