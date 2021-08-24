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Торрейра во вторник пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину»

05:23
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний уругваец 24 августа пройдет медосмотр перед переходом в итальянский клуб. Сообщается, что игрок отклонил предложение «Айнтрахта».

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета проинформировал игрока, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за испанский «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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Сергей Разин все материалы автора

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