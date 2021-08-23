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«Бенфика» арендовала Радоньича у «Марселя»

02:12
Неманья Радоньич. Фото ФК «Бенфика»
Неманья Радоньич. Фото ФК «Бенфика»
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Форвард «Марселя» Неманья Радоньич продолжит карьеру в «Бенфике», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним сербом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Во второй половине сезона-2020/21 Радоньич был арендован «Гертой». Всего на его счету 27 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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