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Сегодня, 01:30

Бельерин стал игроком «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эктор Бельерин.
Фото Global Look Press

«Арсенал» на официальной странице в Twitter попрощался с защитником Эктором Бельерином. 27-летний испанец продолжит карьеру в «Барселоне», с которой подписал однолетнее соглашение.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Подробности презентации новичка будут объявлены позже.

Таким образом, Бельерин вернулся в свой первый клуб и снова будет играть за «Барселону» спустя 11 лет. В юные годы он выступал за молодежные команды каталонцев.

За 11 лет в «Арсенале» Бельерин провел 239 матчей за первую команду во всех турнирах, забил 9 голо и сделал 29 голевых передач.

Эктор Бельерин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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