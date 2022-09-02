Бельерин стал игроком «Барселоны»

«Арсенал» на официальной странице в Twitter попрощался с защитником Эктором Бельерином. 27-летний испанец продолжит карьеру в «Барселоне», с которой подписал однолетнее соглашение.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Подробности презентации новичка будут объявлены позже.

Таким образом, Бельерин вернулся в свой первый клуб и снова будет играть за «Барселону» спустя 11 лет. В юные годы он выступал за молодежные команды каталонцев.

За 11 лет в «Арсенале» Бельерин провел 239 матчей за первую команду во всех турнирах, забил 9 голо и сделал 29 голевых передач.