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Сегодня, 17:08

«Байер» заинтересован в нападающем Байере из «Хоффенхайма»

Руслан Минаев
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«Байер» проявляет интерес к нападающему «Хоффенхайма» Максимилиану Байеру, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, леверкузенцы рассматривают 21-летнего форварда в качестве замены на случай ухода нигерийца Виктора Бонифасе. Отступные в контракте Байера составляют 30 миллионов евро.

Контракт немца с «Хоффенхаймом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро. В этом сезоне Байер провел за клуб 27 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.

ФК Байер
ФК Хоффенхайм
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Источник: Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года
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