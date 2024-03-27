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Источник: Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года

Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года
Руслан Минаев
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Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Тони Кроос продлит соглашение с клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Новый контракт 34-летнего немца будет рассчитан до лета 2025 года. Прямые переговоры между сторонами завершились, и официальное подписание соглашения является лишь формальностью. Действующий контракт Крооса с клубом истекает летом этого года.

Хавбек выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он провел 455 матчей за мадридский клуб, забил 28 голов и отдал 96 результативных передач. В этом сезоне на его счету 1 мяч и 7 голевых пасов в 38 играх за «сливочных».

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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