Источник: Начо и Васкес продлят контракты с «Реалом» до 2025 года

«Реал» договорился о продлении контракта с защитниками Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом, сообщает As.

Игроки подпишут новые соглашения сроком до 2025 года. Предыдущие контракты испанцев истекали летом 2024-го. Ранее стало известно, что однолетний контракт подпишет и хавбек Тони Кроос. Официально о трех новых соглашениях «Реал» объявит на следующей неделе.

32-летний Васкес в этом сезоне забил 1 гол и сделал 4 результативных паса в 28 играх. 34-летний Начо провел за «Реал» 33 матча.