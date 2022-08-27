«Байер» ведет переговоры с Марсело

Экс-защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Foot Mercato, леверкузенский «Байер» ведет переговоры с 34-летним бразильцем.

Также «Ницца» и «Монца» интересуются игроком, который стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с мадридским клубом.

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за «сливочных».