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Сегодня, 01:12

«Байер» ведет переговоры с Марсело

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Foot Mercato, леверкузенский «Байер» ведет переговоры с 34-летним бразильцем.

Также «Ницца» и «Монца» интересуются игроком, который стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с мадридским клубом.

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за «сливочных».

Марсело Виейра (Марсело)
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ФК Байер
ФК Реал
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