«Аталанта» заплатит 17 миллионов евро за 19-летнего датчанина

Нападающий «Штурма» Расмус Хойлунн может продолжить карьеру в Италии.

Как написал в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» заинтересована в подписании 19-летнего датчанина. Сумма трансфера составит 17 миллионов евро.

Действующий контракт Расмуса рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне Хойлунн сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.