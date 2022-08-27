Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 01:58

«Аталанта» заплатит 17 миллионов евро за 19-летнего датчанина

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Штурма» Расмус Хойлунн может продолжить карьеру в Италии.

Как написал в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» заинтересована в подписании 19-летнего датчанина. Сумма трансфера составит 17 миллионов евро.

Действующий контракт Расмуса рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне Хойлунн сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Штурм
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Алана Мамаева похвасталась пышным бюстом на отдыхе
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» ведет переговоры с Марсело

«Ньюкасл» готов заплатить «Аяксу» 40 миллионов евро за Альвареса
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости