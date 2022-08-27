Экс-нападающий «Барселоны» Тельо перешел в «Лос-Анджелес»

Нападающий Кристан Тельо стал игроком «Лос-Анджелеса». Клуб MLS объявил о подписании контракта с 31-летним испанцем, который 1 июля стал свободным агентом. Соглашение рассчитано на 2022 год с опцией продления еще на два года.

«Кристиан — опасный нападающий, и он отлично подходит для того проекта, что мы строим в «Лос-Анджелесе», — сказал сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон.

Последним клубом воспитанника «Барселоны» Тельо был «Бетис», за который футболист выступал с 2017 года.

В прошлом сезоне Тельо сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.