«Бавария» продлила контракт с Йосипом Станишичем
18:44
Защитник Йосип Станишич подписал профессиональный контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года.
«Играть за «Баварию» — моя большая мечта. Еще будучи ребенком, я регулярно смотрел тренировки команды. Я невероятно счастлив, что подписал свой первый профессиональный контракт и благодарен за оказанное доверие», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.
В 2017 году Станишич перешел в академию «Баварии».
В сезоне-2020/21 21-летний защитник играл за вторую команду в третьей лиге. Он провел 24 матча, в которых отдал одну голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/07/profivertrag-bis-2023---josip-stanisic-verlaengert-beim-fc-bayern
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