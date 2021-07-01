«Бавария» продлила контракт с Йосипом Станишичем

Защитник Йосип Станишич подписал профессиональный контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года.

«Играть за «Баварию» — моя большая мечта. Еще будучи ребенком, я регулярно смотрел тренировки команды. Я невероятно счастлив, что подписал свой первый профессиональный контракт и благодарен за оказанное доверие», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

В 2017 году Станишич перешел в академию «Баварии».

В сезоне-2020/21 21-летний защитник играл за вторую команду в третьей лиге. Он провел 24 матча, в которых отдал одну голевую передачу.