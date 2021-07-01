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«Бавария» продлила контракт с Йосипом Станишичем

18:44
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Защитник Йосип Станишич подписал профессиональный контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года.

«Играть за «Баварию» — моя большая мечта. Еще будучи ребенком, я регулярно смотрел тренировки команды. Я невероятно счастлив, что подписал свой первый профессиональный контракт и благодарен за оказанное доверие», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

В 2017 году Станишич перешел в академию «Баварии».

В сезоне-2020/21 21-летний защитник играл за вторую команду в третьей лиге. Он провел 24 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/07/profivertrag-bis-2023---josip-stanisic-verlaengert-beim-fc-bayern

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