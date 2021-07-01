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Рамос подпишет контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни

20:11
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Защитник Серхио Рамос скоро подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает ESPN.

По информации СМИ, стороны продвинулись в переговорах по поводу соглашения и собираются заключить сделку уже в ближайшие дни. Отмечается, что контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления.

«Реал» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.

26 июня стало известно, что он начал заниматься поиском жилья в Париже.

В составе «Реала» 35-летний испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4424290/sergio-ramos-and-psg-in-advanced-negotiations-over-free-transfer-sources

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