Рамос подпишет контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни

Защитник Серхио Рамос скоро подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает ESPN.

По информации СМИ, стороны продвинулись в переговорах по поводу соглашения и собираются заключить сделку уже в ближайшие дни. Отмечается, что контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления.

«Реал» 16 июня объявил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.

26 июня стало известно, что он начал заниматься поиском жилья в Париже.

В составе «Реала» 35-летний испанец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, четыре раза — клубный чемпионат мира.