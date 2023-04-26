«Бавария» предлагает «Наполи» обмен Мане на Осимхена

«Бавария» рассматривает обмен вингера Садио Мане на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена с доплатой. Об этом сообщает Sky Sports.

Мюнхенский клуб надеется подписать нападающего этим летом. Приоритетным вариантом является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Однако ценник в 150 миллионов евро за трансфер нигерийца смущает многие клубы, в том числе и «Баварию». По сообщению источника, мюнхенцы рассматривают предложение об обмене Осимхена на Мане, чтобы снизить сумму сделки.

24-летний Осимхен забил 26 голов и отдал 5 результативных передач в 32 матчах этого сезона.

31-летний Мане в 34 играх отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.