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Сегодня, 16:52

«Бавария» предлагает «Наполи» обмен Мане на Осимхена

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«Бавария» рассматривает обмен вингера Садио Мане на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена с доплатой. Об этом сообщает Sky Sports.

Мюнхенский клуб надеется подписать нападающего этим летом. Приоритетным вариантом является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Однако ценник в 150 миллионов евро за трансфер нигерийца смущает многие клубы, в том числе и «Баварию». По сообщению источника, мюнхенцы рассматривают предложение об обмене Осимхена на Мане, чтобы снизить сумму сделки.

24-летний Осимхен забил 26 голов и отдал 5 результативных передач в 32 матчах этого сезона.
31-летний Мане в 34 играх отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.

Виктор Осимхен
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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