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«Бавария» подпишет защитника из чемпионшипа

16:48
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«Бавария» договорилась о переходе защитника «Рединга» Омара Ридарса, сообщает kicker.

По данным источника, 15 февраля англичанину исполнится 23 года, в Мюнхен футболист отправится летом. Центральный защитник присоединится к «Баварии» на правах свободного агента и заключит контракт до 2025 года.

Ранее сегодня, 14 февраля, действующие победители Лиги чемпионов объявили о переходе защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано.

Ричардс выступает за «Рединг» с 2013 года, когда он пришел в их академию из «Фулхэма». Защитник отыграл 77 матчей в чемпионшипе и забил 2 мяча. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 26 игр, его команда идет пятой во второй по силе английской лиге.

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