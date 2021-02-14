«Реал» готов купить Холанна за 90 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» может продать своего нападающего Эрлина Холанна в летнее трансферное окно из-за финансовых проблем, сообщает ABC.

По данным источника, главным претендентом на норвежца является мадридский «Реал». «Сливочные» готовы купить 20-летнего форварда в летнее трансферное окно за 90 миллионов евро. Долги немецкого клуба превышают 70 миллионов евро.

В Холанне также заинтересован «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.