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«Бавария» объявила о подписании защитника Упамекано

14:17
Дайот Упамекано. Фото ФК «Бавария»
Дайот Упамекано. Фото ФК «Бавария»
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«Бавария» на официальном сайте объявила о покупке защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. Футболист присоеденится к команде 1 июля 2021 года.

Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

«Мы счастливы, что смогли подписать Дайота. Он будет важной частью нашей команды в последующие годы — мы в этом уверены», — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

12 февраля Салихамиджич объявил, что «Бавария» достигла договоренности о переходе Упамекано. 22-летний футболист выступал в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол.

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