«Бавария» объявила о подписании защитника Упамекано

«Бавария» на официальном сайте объявила о покупке защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. Футболист присоеденится к команде 1 июля 2021 года.

Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

«Мы счастливы, что смогли подписать Дайота. Он будет важной частью нашей команды в последующие годы — мы в этом уверены», — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.