Полузащитник «Саутгемптона» Алькарас близок к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб сделал официальное предложение по 21-летнему аргентинцу, речь идет об аренде до конца сезона-2023/24 с необязательным правом выкупа за 35 миллионов фунтов.

В случае, если «святые» согласятся на эти условия, днем в среду футболист отправится на медицинское обследование для завершения сделки.

Алькарас выступает за «Саутгемптон» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.