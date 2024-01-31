Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:00

Полузащитник «Саутгемптона» Алькарас близок к переходу в «Ювентус»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб сделал официальное предложение по 21-летнему аргентинцу, речь идет об аренде до конца сезона-2023/24 с необязательным правом выкупа за 35 миллионов фунтов.

В случае, если «святые» согласятся на эти условия, днем в среду футболист отправится на медицинское обследование для завершения сделки.

Алькарас выступает за «Саутгемптон» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Ювентус
0
Читайте также
Россия лишена золота командного турнира Олимпиады-2022
Узбекистан вышел в 1/4 финала Кубка Азии благодаря голу Файзуллаева
Два ученика пострадали при стрельбе в средней школе в штате Алабама
В Венесуэле пообещали ответные меры в случае усиления санкций США
В Верховной раде пожаловались на отсутствие единства в парламенте
Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» договорилась о покупке форварда «Миддлсбро» Роджерса

«Бавария» готова доплатить 3 миллиона евро «Гранаде» за досрочный переход полузащитника Сарагосы

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости