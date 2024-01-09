«Бавария» близка к подписанию защитника «ПСЖ» Мукиеле

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле в ближайшее время может перейти в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По данным источника, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. Сам игрок хочет перейти в «Баварию».

Ранее L'Equipe сообщил, что «ПСЖ» вместе с доплатой предлагает Мукиеле взамен на защитника мюнхенцев Йозуа Киммиха.

26-летний Мукиеле перешел в «ПСЖ» из «Лейпцига» летом 2022 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел за парижан 10 матчей и отдал 1 голевой пас.