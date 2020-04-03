«Барселона» за 100 миллионов евро готова продать Гризманна

«Барселона» готова расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, если поступит соответствующее предложение. По информации Sky Sports, каталонский клуб хочет получить за француза 100 миллионов евро.

29-летним игроком сборной Франции интересуется «Манчестер Юнайтед».

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико» за 120 миллионов евро. В сезоне-2019/20 француз забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «сине-гранатовых». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего форварда в 120 миллионов евро.