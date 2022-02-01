«Барселона» во вторник объявит о трансфере Обамеянга

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с клубом, сообщает BBC Sports.

По сведениям источника, 32-летний габонец покинет лондонцев и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна. Ожидается, что «Барса» сообщит о трансфере Обамеянга во вторник, 1 февраля примерно в 12:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее его лишили капитанской повязки за отъезд без разрешения клуба.