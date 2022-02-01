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Сегодня, 03:20

«Барселона» во вторник объявит о трансфере Обамеянга

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с клубом, сообщает BBC Sports.

По сведениям источника, 32-летний габонец покинет лондонцев и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна. Ожидается, что «Барса» сообщит о трансфере Обамеянга во вторник, 1 февраля примерно в 12:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее его лишили капитанской повязки за отъезд без разрешения клуба.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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