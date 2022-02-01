«Эвертон» объявил о переходе Деле Алли
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подписал контракт с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. «Ириски» могут заплатить за игрока до 48 млн евро в зависимости от выступления игрока. Также «Тоттенхэм» получит 12 млн евро, если Алли проведет 20 матчей.
Алли перешел в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провел в общей сложности 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу.
В нынешнем сезоне Алли стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.
?? | We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.— Everton (@Everton) February 1, 2022
Welcome to #EFC, Dele! ?