«Эвертон» объявил о переходе Деле Алли

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подписал контракт с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. «Ириски» могут заплатить за игрока до 48 млн евро в зависимости от выступления игрока. Также «Тоттенхэм» получит 12 млн евро, если Алли проведет 20 матчей.

Алли перешел в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провел в общей сложности 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу.

В нынешнем сезоне Алли стал автором двух голов и результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.