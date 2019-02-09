"Барселона" присматривается к защитнику "Лиона"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди попал в сферу интересов "Барселоны". Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонцы следят за игрой 23-летнего левого защитника французского клуба и хотят подписать его перед следующим сезоном, чтобы иметь альтернативу Жорди Альбе.

Менди в нынешнем сезоне провел 20 матчей в Лиге 1, забив два мяча, и шесть игр в Лиге чемпионов, являясь игроком стартового состава "Лиона". За его приобретение выступает спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль.

Альтернативой Менди является Филипе Луис из "Атлетико" – 33-летний бразилец станет свободным агентом летом.