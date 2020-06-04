«Барселона» не может позволить себе трансфер Мартинеса. «Интер» требует 111 миллионов евро

«Барселона» по экономическим соображения не может позволить себе приобретение форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, итальянский клуб не намерен снижать сумму отступных. Согласно контракту игрока, она составляет 111 миллионов евро. Источник указывает, что «Интер» могла бы устроить и сумма чуть более 90 миллионов, но из-за финансового положения, связанного с пандемией коронавируса, «Барса» и близко не может позволить себе подобную сделку. До этого сообщалось, что блаугранас согласовали условия контракта с игроком.

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 31 матч за «Интер» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.