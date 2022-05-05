«Барселона» обдумывает трансфер Кулибали. «Наполи» просит 40 миллионов евро

«Барселона» намерена подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает As.

Главный тренер каталонцев Хави считает 30-летнего защитника главной трансферной целью. По данным источника, «Наполи» может попросить за Кулибали около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне сенегалец провел за неаполитанский клуб 31 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Кулибали с «Наполи» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено предложить футболисту продление контракта до 2025 года.