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Сегодня, 16:38

«Барселона» обдумывает трансфер Кулибали. «Наполи» просит 40 миллионов евро

«Барселона» интересуется защитником «Наполи» Кулибали
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«Барселона» намерена подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает As.

Главный тренер каталонцев Хави считает 30-летнего защитника главной трансферной целью. По данным источника, «Наполи» может попросить за Кулибали около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне сенегалец провел за неаполитанский клуб 31 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Кулибали с «Наполи» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено предложить футболисту продление контракта до 2025 года.

Футбол
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ФК Наполи
Калиду Кулибали
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