Два экс-игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ

Два экс-игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов АПЛ сезона-2021/22 по версии ESPN.

Шестым стал бывший футболист ЦСКА Никола Влашич, который перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро, седьмое место занял Алекс Крал, который выступает в аренде в также в «Вест Хэме». Права на него принадлежат «Спартаку».

Форваод «Челси» Ромелу Лукаку возглавляет этот список худших трансферов сезона АПЛ, который перешел из «Интера» за 113 миллионов евро.