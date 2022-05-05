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Сегодня, 08:56

Два экс-игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алекс Крал и Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Два экс-игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов АПЛ сезона-2021/22 по версии ESPN.

Шестым стал бывший футболист ЦСКА Никола Влашич, который перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро, седьмое место занял Алекс Крал, который выступает в аренде в также в «Вест Хэме». Права на него принадлежат «Спартаку».

Форваод «Челси» Ромелу Лукаку возглавляет этот список худших трансферов сезона АПЛ, который перешел из «Интера» за 113 миллионов евро.

Алекс Крал
Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
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