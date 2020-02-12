«Барселона» может приобрести Виллиана Жозе на замену травмированному Дембеле

«Барселона» хочет подписать нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, сообщает Sky Sports.

Ранее ла лига разрешила «Барсе» в виде исключения подписать одного игрока взамен Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона из-за травмы. Для завершения сделки у клуба есть 15 дней.

28-летний Виллиан Жозе в текущем сезоне провел 24 матча за «Сосьедад» и забил восемь мячей. Контракт бразильца истекает летом 2024 года.