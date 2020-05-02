«Барселона» может подписать Санчо в случае неудачи с Неймаром
11:45
Если «Барселона» не сможет вернуть форварда «ПСЖ» Неймара, клуб может подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Sport.es.
Также немецкий клуб интересуется возможностью подписания 17-летнего нападающего «Барсы» Ансу Фати.
«Барселона» хотела бы вернуть в команду Неймара. Санчо является для нее планом-Б, если не удастся договориться о переходе. Англичанином при этом интересуется «Манчестер Юнайтед», но «МЮ» пока не удалось договориться о переходе.
20-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 35 матчей за «Боруссию» и забил 17 мячей при 19 голевых передачах.