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«Барселона» может подписать Санчо в случае неудачи с Неймаром

11:45
Джейдон Санчо. Фото Sport.es,
Джейдон Санчо. Фото Sport.es,
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Если «Барселона» не сможет вернуть форварда «ПСЖ» Неймара, клуб может подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает Sport.es.

Также немецкий клуб интересуется возможностью подписания 17-летнего нападающего «Барсы» Ансу Фати.

«Барселона» хотела бы вернуть в команду Неймара. Санчо является для нее планом-Б, если не удастся договориться о переходе. Англичанином при этом интересуется «Манчестер Юнайтед», но «МЮ» пока не удалось договориться о переходе.

20-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 35 матчей за «Боруссию» и забил 17 мячей при 19 голевых передачах.

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