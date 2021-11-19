«Барселона» интересуется Зиехом. Каталонцы готовы побороться за игрока с «Боруссией»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиех может продолжить карьеру в Испании, сообщает Metro.

По сведениям источника, на 28-летнего марокканца претендует «Барселона», которая поборется за игрока с дортмундской «Боруссией».

В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.