«Барселона» интересуется Зиехом. Каталонцы готовы побороться за игрока с «Боруссией»
09:46
Полузащитник «Челси» Хаким Зиех может продолжить карьеру в Испании, сообщает Metro.
По сведениям источника, на 28-летнего марокканца претендует «Барселона», которая поборется за игрока с дортмундской «Боруссией».
В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
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