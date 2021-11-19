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«Барселона» интересуется Зиехом. Каталонцы готовы побороться за игрока с «Боруссией»

09:46
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиех может продолжить карьеру в Испании, сообщает Metro.

По сведениям источника, на 28-летнего марокканца претендует «Барселона», которая поборется за игрока с дортмундской «Боруссией».

В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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