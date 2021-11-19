Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Челси» претендует на защитника «Лестера» Фофану

11:05
Теги:

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, на 20-летнего француза претендует «Челси». Также на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Фофана провел 42 матча за «Лестер», на его счету 1 результативная передача. 20-летний француз ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, в данный момент он восстанавливается после травмы голени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
Баклажаны. Польза и вред. Как выбирать и хранить
В Госдуме назвали абсурдным проект резолюции США о непризнании выборов в РФ
0