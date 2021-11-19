«Челси» претендует на защитника «Лестера» Фофану
11:05
Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, на 20-летнего француза претендует «Челси». Также на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/21 Фофана провел 42 матча за «Лестер», на его счету 1 результативная передача. 20-летний француз ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, в данный момент он восстанавливается после травмы голени.
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