«Челси» претендует на защитника «Лестера» Фофану

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, на 20-летнего француза претендует «Челси». Также на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Фофана провел 42 матча за «Лестер», на его счету 1 результативная передача. 20-летний француз ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне, в данный момент он восстанавливается после травмы голени.