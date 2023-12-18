«Барселона» интересуется защитником «Дженоа» Дрэгушином

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Дженоа» Раду Дрэгушину, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы видят в 21-летнем румыне нового Рональда Араухо. Дрэгушин может сыграть как на позиции центрального защитника, так и справа в защите. В контракте игрока с «Дженоа» прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за генуэзцев 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Контракт Дрэгушина с «Дженоа» истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Ньюкасла».