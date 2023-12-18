Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:19

«Алания» не получала предложений по трансферу Царукяна

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Валерия Царукяна.

«Мы не получали официального предложения по Царукяну от «Пари НН» и не можем прокомментировать данную информацию», — цитирует Сиукаева Sport24.

В этом сезоне 22-летний Царукян провел за «Аланию» 20 матчей в МЕЛБЕТ первой лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

Контракт футболиста с владикавказским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Sport24
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
1
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Йорк Ред Буллз» объявил о переходе Форсберга из «Лейпцига»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости