«Алания» не получала предложений по трансферу Царукяна

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном уходе из команды полузащитника Валерия Царукяна.

«Мы не получали официального предложения по Царукяну от «Пари НН» и не можем прокомментировать данную информацию», — цитирует Сиукаева Sport24.

В этом сезоне 22-летний Царукян провел за «Аланию» 20 матчей в МЕЛБЕТ первой лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

Контракт футболиста с владикавказским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.